Пока непонятно, какие именно цели Тель-Авив планирует поражать.

Известно, что Израиль планирует ответную атаку на иранский массированный обстрел, проведённый Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 1 октября. Соединённые Штаты Америки принимают участие в консультациях по данному поводу, чтобы убедиться в намерениях Тель-Авива произвести ограниченный ответ, за которым не последует серьёзное нарастание эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что планируемый израильской армией удар по Ирану будет «смертоносным, неожиданным и точным». Он утверждает, что когда Тель-Авив нанесёт удар по иранским территориям, в Тегеране поймут, что с ними случилось. При этом не уточняется, какие именно цели Израиль первостепенно планирует поразить.

Что касается иранского массированного обстрела, израильский министр назвал его неудачным из-за своей неточности и агрессивности. Он заверил, что Ирану не удалось поразить взлётно-посадочные полосы на израильских аэродромах, как и истребители F-35, другую авиационную технику.

Йоав Галант заключил, что все государственные органы Израиля находятся в полной боевой готовности для удара по Ирану, всё командование сосредоточено на этом вопросе.