Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
FT: США готовы отказаться от своих требований к ЕС, чтобы выделить Украине кредит за счёт активов РФ
Вашингтон желал получить гарантии, что российские замороженные активы не будут разморожены в ближайшее время, а кредит удастся покрывать за их счёт.

Не так давно страны «Большой семёрки» (G7) согласовали выделение Украине долгосрочного займа на сумму 50 миллиардов евро под залог российских замороженных активов. Предполагалось, что погашаться кредит будет за счёт доходов от российских активов, в связи с чем влияния на государственный долг Украины оказано не будет. Основные обязательства по выплате кредитных денег взяли на себя Соединённые Штаты Америки и Европейский союз - по 20 миллиардов долларов.

Однако позже стало известно, что Вашингтон начал требовать от Брюсселя гарантий долгосрочной сохранности российских активов. Сейчас арест российских активов продлевается каждые полгода, из-за чего есть риск внезапной разморозки активов, которая сделает погашение кредита за их счёт невозможным. Брюссель пошёл на уступки Вашингтону и поднял вопрос о продлении ареста уже не на полгода, а сразу на три года, но с принятием решения возникли трудности из-за вето Венгрии.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в сложившейся ситуации Соединённые Штаты Америки решили отказаться от своих требований к Европейскому союзу. При этом есть вероятность, что на фоне этого Вашингтон снизит сумму, которую будет готов предоставить Киеву в рамках кредита на 50 миллиардов долларов. Источники издания допускают снижение доли штатов до 5 миллиардов долларов, ведь именно на такую сумму заморожены российские активы в Соединённых Штатах Америки.

В то же время есть информация, что Брюссель также оказывает давление на Вашингтон, желая, чтобы американские власти выполнили свои обязательства в полной мере и предоставили кредит именно на 20 миллиардов долларов, как и было оговорено. Financial Times отмечают, что окончательно доля Соединённых Штатов Америки в этом кредите будет определена в зависимости от того, как будет классифицирован данный заём с точки зрения бюджета.

Первостепенным по-прежнему является сценарий, при котором Европейский союз сможет предоставить Вашингтону гарантии, что замороженные российские активы не будут разморожены в ближайшее время. Тем не менее, стало понятно, что Вашингтон всё же не откажется от своих обязательств полностью и готов рассматривать альтернативные варианты предоставления Украине кредита за счёт активов России.

#украина #сша #евросоюз
+
Написать комментарий (0)
Зеленский признал дефицит военной техники у ВСУ
WSJ: Ближневосточные страны опасаются быть вовлечёнными в атаку Израиля на Иран
Съемка видео бойцами ВСУ позволила уничтожить их командно-наблюдательный пункт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
1
Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
6
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
9
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
1
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
1
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
1
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
28
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
4
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
80
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Oppo готовится представить свою новую флагманскую серию Find X8, которая выйдет 24 октября
+
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
На Арабатской стрелке в Крыму строят новый город на 30 тысяч жителей и автодорогу
1
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
3

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
14
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
2
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Обзор игры Vladik Brutal
9
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
6
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
12
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
5
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6

Сейчас обсуждают

PanzerK
12:10
Это мой блог сынок, вот "прилипла" видеокарта, я её протестировал - занёс результаты в табличку, сфотографировал - отправил на сайт бесплатных объявлений. Как появилось время - написал про неё статью....
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
VAKT
12:10
а ты сам читать умеешь ? Ещё раз: среди заявленных на чемпионат команд было проведено голосование по видеокарте - большинство выбрало ати x1600. Голосование было публичное.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
PanzerK
12:08
Да да... конечно же голосование ноунемов перевешивает чемоданы с баблом от вендоров... верим верим... 90% голосов при 90% явке... классика )))
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
VAKT
12:06
это не топ - это видюхи из финалов официальных конфигов WGC, при чём x1600 была выбрана голосованием среди команд - это точно помню
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
VAKT
12:05
писать статью ради статьи - это признак неуёмного желания заработать бабло на оверах, глупо, тут вы не заработаете, зато обсирать вас будет каждый второй. Жду сравнения мотоблока и волги или ещё чего-...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
AlexeyG
12:03
12гб на 5070 разочарование. Могли бы выпустить оптимальную карту цена-память-производительность. Это они и 5060 выпустят опять с 8гб? Опять на теже грабли.
NVIDIA прекращает поставки настольной RTX 4060 Ti в пользу ноутбучной версии
PanzerK
12:02
А вы статью точно читали? Или у современной молодёжи этот навык атрофировался окончательно?
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
PanzerK
12:02
Ну и ваш этот топ какой то заведомо дегенеративный, учитывая что GF2 эт карты 2000 года, а в 2001 уже вышел легендарный GeForce 3, что касается 2003 года где написано FX5600 - это вообще надо быть пол...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
VAKT
12:00
Я к тому, что сравнение 6600gt и x1050 просто глупое, это карты из разных ценовых диапазонов и x1050 никогда не заявлялась как игровая - это самое дно, даже x1300 была не игровая.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Китя
11:58
В общем понятно твой бук порет 4090.
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем