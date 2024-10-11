Вашингтон желал получить гарантии, что российские замороженные активы не будут разморожены в ближайшее время, а кредит удастся покрывать за их счёт.

Не так давно страны «Большой семёрки» (G7) согласовали выделение Украине долгосрочного займа на сумму 50 миллиардов евро под залог российских замороженных активов. Предполагалось, что погашаться кредит будет за счёт доходов от российских активов, в связи с чем влияния на государственный долг Украины оказано не будет. Основные обязательства по выплате кредитных денег взяли на себя Соединённые Штаты Америки и Европейский союз - по 20 миллиардов долларов.

Однако позже стало известно, что Вашингтон начал требовать от Брюсселя гарантий долгосрочной сохранности российских активов. Сейчас арест российских активов продлевается каждые полгода, из-за чего есть риск внезапной разморозки активов, которая сделает погашение кредита за их счёт невозможным. Брюссель пошёл на уступки Вашингтону и поднял вопрос о продлении ареста уже не на полгода, а сразу на три года, но с принятием решения возникли трудности из-за вето Венгрии.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в сложившейся ситуации Соединённые Штаты Америки решили отказаться от своих требований к Европейскому союзу. При этом есть вероятность, что на фоне этого Вашингтон снизит сумму, которую будет готов предоставить Киеву в рамках кредита на 50 миллиардов долларов. Источники издания допускают снижение доли штатов до 5 миллиардов долларов, ведь именно на такую сумму заморожены российские активы в Соединённых Штатах Америки.

В то же время есть информация, что Брюссель также оказывает давление на Вашингтон, желая, чтобы американские власти выполнили свои обязательства в полной мере и предоставили кредит именно на 20 миллиардов долларов, как и было оговорено. Financial Times отмечают, что окончательно доля Соединённых Штатов Америки в этом кредите будет определена в зависимости от того, как будет классифицирован данный заём с точки зрения бюджета.

Первостепенным по-прежнему является сценарий, при котором Европейский союз сможет предоставить Вашингтону гарантии, что замороженные российские активы не будут разморожены в ближайшее время. Тем не менее, стало понятно, что Вашингтон всё же не откажется от своих обязательств полностью и готов рассматривать альтернативные варианты предоставления Украине кредита за счёт активов России.