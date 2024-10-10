Речь идёт о 14 странах, формирующих восточное направление альянса.

Издание Bloomberg пишет, что с момента распада Советского союза оборонные расходы стран-участников НАТО начали рекордно расти. В 2024 году страны Восточного фланга североатлантического альянса (географически входят 14 стран) потратили на свою оборону 70 миллиардов долларов.

Как отмечает издание, лидером по оборонным расходам является Польша, которая потратила в этом году на оборону 4,12% от своего ВВП, причём цифра продолжает расти. Однако в связи с увеличением оборонных расходов, некоторым странам приходится прибегать к увеличению налоговой нагрузки на население и бизнес, из-за чего возникает следующий вопрос - «Готовы ли страны Европейского союза сказать своим гражданам, что в ближайшие годы приоритетом будет оборона и безопасность, а не повышение уровня жизни?».

Представители оборонных ведомств стран-участников НАТО также рассказали Bloomberg, что из-за нарастающего спроса на оружие, возникает нехватка на предприятиях квалифицированных кадров. Есть проблема и с размещением произведённого оружия.

Примечательно, что Соединённые Штаты Америки пытались добиться увеличения Европой оборонных расходов с начала 2000-х годов, но реальные действия европейские правительства начали предпринимать только после февраля 2022 года.

Ранее издание Welt am Sonntag сообщало, что в НАТО планируют создать 49 дополнительных бригад численностью по пять тысяч человек личного состава каждая и пятикратно нарастить количество групп противовоздушной обороны.