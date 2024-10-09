Всё это на фоне ослабевающей поддержки союзников.

Украинские власти настаивают на том, что завершение боевых действий возможно лишь при условии восстановления территориальной целостности Украины, то есть выхода на государственные границы 1991 года. Причём позиция Киева достаточно принципиальная, не подлежат обсуждению и компромиссные решения с территориальными уступками перед Россией. На Западе официально поддерживают стремления Киева по восстановлению территориальной целостности и обещают не проводить переговоры «за спиной».

Издание Bloomberg пишет, что украинские союзники допускают смягчение переговорной позиции Владимира Зеленского на фоне приближения зимы и ослабления поддержки со стороны Запада. Отмечается, что Зеленский стал более склонен к гибким решениям и к этому его побуждает ограниченность помощи Украине, а также непредвиденный исход выборов в Соединённых Штатах Америки, от которого зависит судьба дальнейшего военного финансирования Киева.

При этом официально в Офисе президента Украины по-прежнему рассматривают лишь один вариант мирного урегулирования - «украинская формула мира». Примечательно, что запланированный на ноябрь саммит мира с участием России был перенесён, поскольку во время обсуждений не удалось согласовать все пункты для основной повестки предстоящей встречи. Однако тут необходимо вспомнить, что ещё в сентябре в министерстве иностранных дел России отказались принимать участие в организовываемых Киевом мирных встречах, где обсуждается лишь украинский мирный сценарий. Исходя из этого становится понятно, что саммиты мира навряд ли приблизят мирное урегулирование российско-украинского конфликта.