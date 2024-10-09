Самолёты будут оснащены современным оружием и средствами РЭБ.

Известно, что в этом году Франция, как и Швеция, планировала поставить Военно-воздушным сила Украины собственные истребители. Однако позже на Западе выступили против таких поставок, обозначив, что обслуживать сразу несколько видов истребительной авиации будет для украинцев проблематично, поэтому стоит сконцентрироваться на одном - F-16. Тем не менее, в сентябре всё же в Швеции подтвердили возвращение к обсуждениям по поводу поставок своих истребителей Киеву.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также подтвердил намерения Парижа поставить истребители французского производства Украине в январе - марте 2025 года. Речь идёт об истребителях Mirage 2000, которые будут оснащены новыми вооружениями класса «воздух - земля» и современными средствами радиоэлектронной борьбы. Не уточняется, о каком количество авиационной техники идёт речь, но на вооружении французской армии имеется более 80 самолётов Mirage 2000 разных модификаций.

Французский министр напомнил, что в французском городе Нанси продолжается подготовка украинских пилотов и обслуживающего персонала для эксплуатации западных самолётов. Так, например, группы, которые в будущем будут управлять американскими истребителями F-16, отрабатывают манёвры на реактивно-тренировочных самолётах Alphajet.