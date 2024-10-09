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В Южной Корее не исключают отправку КНДР своих войск в Россию

Южнокорейский министр обороны считает, что такой сценарий вполне возможен, учитывая подписанный между странами Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
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В июне 2024 года российский президент Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, в рамках которого предусмотрены различные положения стратегического значения. В частности речь идёт об обороне и военной помощи, если одна из сторон подвергнется нападению. Помимо этого ряд иностранных изданий указывают на наращивание поставок оружия из КНДР в Россию, но официально это не подтверждено.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён во время выступления в парламенте заявил, что, учитывая подписанный между Москвой и Пхеньяном договор, прослеживается формирование нового военного союза. Он не исключает, что в конечном итоге КНДР может согласиться отправить свои войска в Россию для выполнения каких-либо задач.

По мнению южнокорейского министра, если такой сценарий будет воплощён в реальность, это станет последним признаком углубления стратегических связей между Россией и КНДР.

Некоторые представители украинской власти, комментируя предположения Ким Ён Хёна, вовсе утверждают, что Пхеньян уже отправил Москве ограниченный состав специалистов, обслуживающих ракеты KN-23. Однако это опять-таки ничем не подтверждено.

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