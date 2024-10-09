Она утверждает, что договариваться о мире можно только в присутствии представителей Киева.

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае прихода в Белый дом не собирается встречаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсуждать мирное урегулирование российско-украинского конфликта. По крайней мере, в двустороннем порядке.

По её словам, договариваться о мире можно только в присутствии представителей Киева, в частности Владимира Зеленского. Политик фактически дала понять, что продолжит политику Джо Байдена по поддержке Украины и будет работать над тем, чтобы помочь украинским властям завершить боевые действия на их условиях.

Что касается членства Украины в НАТО, то тут Харрис отметила, что данная тема обязательно будет поднята, «если до этого когда-то дойдёт».

В то же время кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заверяет, что начнёт диалог для мирного урегулирования российско-украинского конфликта ещё до своей инаугурации, если его изберут президентом. Камала Харрис считает, что если бы сейчас президентом был Трамп, то Москва уже давно взяла бы под свой контроль Киев, а все обещания республиканца завершить конфликт за сутки - лишь готовность подписать «капитуляцию» Киеву.