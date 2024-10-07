Сербский президент объяснил, что если эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжится, это потребует десятикратных финансовых вложений Вашингтона.

Президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала Pink заявил, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке усилия Соединённых Штатов Америки по оказанию поддержки Украине могут серьёзно ослабнуть, а это приведёт к ещё большим темпам наступления российской армии.

По мнению сербского президента, если конфликт на Ближнем Востоке продолжить развиваться, то финансовые вложения Вашингтона в него вырастут десятикратно, чтобы обеспечить сохранность и защиту Израиля. Он выразил надежду, что кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах приложит все усилия для завершения российско-украинского конфликта, ведь эти боевые действия никому не выгодны.

Вучич также добавил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры Украины излишки электроэнергии из Молдавии, Румынии, Польши и стран Балтии будут поставляться Киеву, а это, в свою очередь, говорит об увеличении производственной и экспортной цены электричества для европейских компаний.

Александр Вучич также отметил, что данную тему сложно обсуждать с «серьёзными людьми», поскольку среди них всё больше «болельщиков», которые лишь говорят, кто должен победить. До этого в интервью Politico он уже говорил о том, что в дальнейшем Западу будет всё сложнее финансировать Украину, а европейские лидеры не прислушиваются к объективному анализу, считая себя умнее всех.