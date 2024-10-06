До этого бизнесмен занимал нейтральную политическую позицию.

Американский бизнесмен Илон Маск неоднократно выделялся критикой в адрес действующего американского правительства и президента Джо Байдена в частности. Тем не менее, на протяжении долгого времени он занимал нейтральную политическую позицию. Однако в этом году Маск всё чаще начал публиковать посты, в которых прослеживалась его поддержка кандидатуры Дональда Трампа на пост американского президента. Более того, некоторые иностранные издания писали о непосредственной финансовой поддержке Маском кандидата от Республиканской партии.

Дональд Трамп вернулся в город Батлер (штат Пенсильвания), где летом на него было совершено покушение. В этот раз на крышах ближайших зданий находились снайперы, а сам политик находился в стеклянной капсуле. Однако сюрпризом для сторонников Дональда Трампа стало появление Илона Маска, который выпрыгнул на сцене с открытыми кулаками в чёрной кепке с надписью MAGA (Make America Great Again - «Сделаем Америку снова великой»), заявив, что он «не просто MAGA, а тёмный MAGA».

Телеканал Fox News увидел в этом отсылку на американский интернет-мем о «Тёмном Брэндоне», появившемся из-за лозунга Let’s Go Brandon («Вперёд, Брэндон»). Речь идёт о ситуации, когда спортивный репортёр Келли Ставаст брал интервью у американского гонщика Брэндона Брауна, фанаты начали скандировать нецензурные высказывания в адрес американского президента, а репортёр посчитал, что они кричат: «Вперёд, Брэндон!».

Илон Маск на предвыборном митинге заявил, что для него честь быть здесь. Он также вспомнил, как Трамп во время ранения в ухо поднял кулак в воздух, тем самым проявив свой характер в ситуации, когда он «находится под огнём».

Американский бизнесмен похвалил Трампа за то, что тот «спас свободу слова» и «создал много невероятных вещей». Маск добавил, что если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, то американцы достигнут Марса в срок, сделав это раньше, чем Китай или другие страны.