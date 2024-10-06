До этого страна обеспечивала себя электричеством благодаря большим запасам угля, но этот способ уже не оправдывает себя.

Уже сегодня в Казахстане пройдёт референдум, главным вопросом которого будет строительство первой в стране атомной электростанции. Как объяснили в правительстве, до этого страна обеспечивала себя электричеством благодаря большим запасам угля, но старые станции изнашиваются, потребление населения растёт, также фиксируются проблемы с экологией и ухудшением здоровья населения. По этой причине ещё в 2023 году президент страны анонсировал референдум, подчеркнув, что развитие атомной энергетики является важным экономическим и политическим вопросом, поэтому требует вынесения на всенародное голосование.

В рамках референдума на территории Казахстана откроют более 10,3 тысяч избирательных участков. Ещё свыше 70 будут открыты за пределами страны. Избирательным правом обладают 12,2 миллиона граждан из 20 миллионов проживающих.

Предварительным опросы показывают, что большая часть казахстанцев поддерживают идею строительства первой атомной электростанции. Опрос Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) сообщает о готовности 72,9% респондентов поддержать данную инициативу, против всего 22,3%. Примерное такие же показатели получил опрос Казахстанского института общественного развития - 67,4% против 22,8%.

Известно, что среди подрядчиков правительство Казахстана рассматривает Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC), российский холдинг «Росатом», южнокорейскую компанию Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и французскую компанию Électricité de France (EDF). Окончательно подрядчика выберут исходя из экономической целесообразности, а строительство будет контролироваться Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы избежать коррупции и обеспечения высоких стандартов безопасности.