Он утверждает, что жертвы среди мирного населения на руках как Израиля, так и Запада.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз выступил за прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, подчеркнув роль Запада в продолжающемся кровопролитии. По его мнению, страны, поставляющие израильской армии оружие, несут такую же ответственность за гибель мирного населения, как и сам Тель-Авив.

Турецкий президент отметил, что когда на сектор Газа и Ливан обрушиваются тысячи тонн авиационных бомб, становится понятно, откуда страна их берёт.

Известно, что Соединённые Штаты Америки поставляют Израилю авиабомбы. В некоторые промежутки времени, например когда израильская армия готовилась к операции в Рафахе, Вашингтон прекращал поставки, из-за чего подвергался критике со стороны Тель-Авива.

Помимо этого Эрдоган обвинил Тель-Авив в блокировании попыток мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Он утверждает, что когда в регион приходит временный мир и спокойствия, приближая прекращение огня, в Израиле используют все средства для эскалации ситуации.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выразил опасения, что следующей целью Израиля может стать Турция. Он считает, что Анатолия входит в мечты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.