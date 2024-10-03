Он призвал остановить премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что после Ливана и Палестины следующим местом, куда Израиль может совершить новую атаку, является турецкое государство. По его словам, в «мечты» премьер-министра Биньямина Нетаньяху входит Анатолия.

Турецкий президент подчеркнул, что Турция будет продолжать оказывать сопротивление Израилю, призывая остальные страны международного сообщества примкнуть к аналогичной позиции. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы создать «фронт человечности», а также раскритиковал всех, кто призывает Стамбул оставаться нейтральным в условиях эскалации на Ближнем Востоке.

По мнению Эрдогана, мир столкнулся с «оккупационной сетью», которая пытается погрузить в огонь весь регион, втягивая в состояние военного конфликта всё больше стран. Действия Израиля в секторе Газа он назвал геноцидом, а в Ливане - терроризмом.

Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала палестино-израильского конфликта поддерживает страны, оказывающие сопротивление Израилю. Несмотря на то, что некоторые страны-участники НАТО не разделяют позицию Израиля, риторика Турции по этому вопросу является наиболее категоричной.