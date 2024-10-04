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Nacvark
Израиль намерен уничтожить всю военную инфраструктуру «Хезболла» на юге Ливана
Помимо этого израильские войска хотят добиться, чтобы она не было восстановлена.

С момента начала ограниченной наземной операции в Ливане прошло уже несколько дней. Несмотря на то, что операция задумывалась как кратковременная и направленная на уничтожение военной инфраструктуры ливанской шиитской группировки «Хезболла» на юге страны, в регионе происходят определённые бои, а продвижение Израиля идёт планомерно. Всё это указывает на сценарий, по которому развивались бои в секторе Газа.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что в рамках наземной операции израильская армия намерена полностью уничтожить всю военную инфраструктуру «Хезболлы» на юге страны, а также ликвидировать членов военного крыла организации.

Более того, Халеви подчеркнул, что ЦАХАЛ не допустит закрепления ливанских шиитов в «этих местах». Примечательным в этом высказывания является то, что не уточняются способы предотвращения восстановления военной инфраструктуры в южной части Ливана. Вполне вероятно, что создание двадцатикилометровой «буферной зоны» с сохранением присутствия израильских войск может стать одним из способов достижения этой цели.

Изначально утверждалось, что основной целью военной операции «Стрелы севера» является обеспечение безопасного возвращения израильских граждан в свои дома на севере Израиля. Позже речь была о необходимости выполнения Резолюции №1701 Совета безопасности Организации Объединённых Наций, предполагающей вывод сил «Хезболлы» за реку Литани.

#израиль #хезболла #ливан
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FelsheR-Vzvz
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Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
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