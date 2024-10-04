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Nacvark
The Times: До конца года Киев планирует мобилизовать ещё 200 тыс. человек
При этом в некоторых областях план мобилизации провален.

После того, как летом вступили поправки в мобилизационное законодательство Украины, украинские власти сообщали о приемлемых цифрах по мобилизации украинских мужчин и отсутствии необходимости в ужесточении мобилизационных мер, снижения критериев для мобилизации. Тем не менее, по данным The Times, к концу года в Украине будут мобилизованы ещё 200 тысяч украинцев.

Однако, по данным издания, пока что перспектива по достижению этой цели кажется неоптимистична, поскольку в некоторых областях план мобилизации провален. В пример приводится Одесса, где население жалуется на принудительную мобилизацию, а мобилизационный план не выполнен даже на 20% от необходимого уровня. Представитель местного военкомата рассказывает, что из-за взяточничества, нехватки кадров, неэффективного управления и коррупции выполнить цели по мобилизации граждан в городе не представляется возможным. Причём руководство военкоматов предупреждает подчинённых о готовности отправить их обратно на передовую, если они не смогут выполнить мобилизационный план.

Один из жителей города по имени Геннадий рассказывает The Times, что в 2022 году планировал записаться добровольцем в Вооружённые силы Украины. Однако ему было отказано из-за достаточного количества пришедших добровольцев, а сейчас идти в армию он не желает, увидев нехватку техники и отношение государства к раненым военнослужащим.

Примечательно, что ещё недавно Владимир Зеленский сообщал о недостаточных поставках западного оружия, из-за чего не удалось оснастить даже четыре бригады. Отсюда возникает вопрос, каким образом Киев планирует оснастить новые бригады, сформированные из 200 тысяч мобилизованных украинцев.

#украина #мобилизация
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