В частности он желает, чтобы некоторые страны североатлантического альянса присоединились к защите украинского неба.

После недавнего массированного обстрела израильских территорий, в отражении которого принимали участие Соединённые Штаты Америки, Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за «дефицит решений», направленных на поддержку Украины.

По его мнению, перед зимой является наиболее важным обеспечить прогресс для совместного сбивания российских ракет и беспилотных систем в украинском небе. Он подчеркнул, что проблемы с безопасностью в небе напрямую связаны с тем, что граничащие с Украиной страны НАТО (речь о Польше и Румынии) не могут принять участие в совместной защите украинского воздушного пространства.

Владимир Зеленский отметил, что для этого есть специальные технические решения и действенная тактика, он это также обсуждал с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Тем не менее, результата в переговорах по этому вопросу нет, а Киев продолжит призывать партнёров в необходимости совместной защиты неба над Украиной.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки уже отреагировали на очередной призыв Киева к НАТО принять участие в защите украинского воздушного пространства, подчеркнув, что это станет прямым вмешательством североатлантического альянса в российско-украинский конфликт. Пентагон считает, что Украина может сама противостоять российским ракетам.