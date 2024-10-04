Вашингтон считает, что это приведёт к эскалации и вовлечёт страну в конфликт.

Ещё в феврале 2022 года украинские власти начали с просьбой к Западу «закрыть небо над Украиной», но она была благополучно проигнорировано. Позже тема была закрыта, ведь в НАТО дали понять, что уничтожение российских ракет - прямое вмешательство стран североатлантического альянса в российско-украинский конфликт. Однако после того, как Соединённые Штаты Америки и Великобритания отразили апрельский удар «удар возмездия» по Израилю, в Киеве вновь начали призывать Запад к решительным действиям в этом направлении, забыв добавить - «чем мы хуже?».

Заместитель пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заявила, что уничтожение западными силами российских ракет в украинском воздушном пространстве - эскалация, за которой последует неминуемое вмешательство в российско-украинский конфликт.

По словам американского чиновника, в Пентагоне считают, что Украина может самостоятельно успешно справляться с отражение российских обстрелов, а Вашингтон, в свою очередь, окажет всю необходимую для этого помощь, то есть продолжит поставки систем противовоздушной обороны.

Сабрина Сингх, отвечая на сравнения журналистов Украины с Израилем, подчеркнула, что речь идёт о двух совершенно разных ландшафтах и полях сражений. Она напомнила, что американский президент Джо Байден изначально говорил о нежелании вводить американский контингент на украинские территории и вмешиваться в данный конфликт напрямую.