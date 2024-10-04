Тем не менее, израильская сторона оказавшись в выгодном стратегическом положении, ликвидировала лидера «Хезболла».

После того, как Израиль официально объявил о начале военной операции «Стрелы севера» против ливанской шиитской группировки «Хезболла», израильская армия начала обстреливать ливанские территории, после подорвала средства связи членов организации, а потом и её лидера Хасана Насраллу. За день до этого гибели ряд стран (Соединённые Штаты Америки, Германия, Франци, Япония, Италия, Канада, Катар, Объединённые Арабские Эмираты и другие) призывали стороны к 21-дневному перемирию.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб в эфире ливанского телеканала PBS заявил, что незадолго до своей гибели Хасан Насралла согласился подписать мирное соглашение с Израилем, установив временный режим прекращения огня. Тем не менее, израильская сторона не успела подтвердить свои обязательства и, оказавшись в выгодном стратегическом положении, ликвидировала лидера «Хезболла», приступив к наземной операции на юге Ливана.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал Израиль и «Хезболлу» подписать мирное соглашение, чтобы предотвратить кровопролитие и разрушения в стране. По его мнению, от дипломатического урегулирования данного конфликта выиграет как Израиль, так и Ливан. Очевидно, что Тель-Авив потребует от ливанских шиитов покинуть южную часть Ливана, выполнив Резолюцию №1701 Совета безопасности Организации Объединённых Наций от 2006 года.

Ранее издание Reuters писало, что Иран призывал лидера «Хезболлы» покинуть страну за несколько дней до его ликвидации Израилем.