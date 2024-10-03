Канадские власти сейчас осознали, что стоят «лицом к лицу» с Россией.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о планах по созданию объединения с Северной Европой, направленного на противостояние России и Китаю в Арктике. Примечательно, что на прошлой неделе министр встречалась с коллегами из Дании, Исландии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Канадский министр подчеркнула, что в Оттаве долгое время думали о защищённости перед Россией с учётом географического положения Канады в мире. Однако, учитывая все изменения климата, сейчас ситуация подошла к тому, что страна столкнулась «лицом к лицу» с Россией и Китаем в Арктике, которые испытывают в региону всё больше интереса.

Предполагается, что запланированная к созданию коалиция по безопасности предоставит возможность странам-участникам свободно обмениваться разведывательными данными и координировать оборону без участия России, то есть вне Арктического совета, куда, помимо стран-участников НАТО, входит и российское государство.

До этого деятельность арктических стран происходила в составе Арктического совета. Однако в феврале Россия перестала делать взносы на обеспечение его работоспособности, а сама деятельность организации становится под сомнение, ведь основные участники объединения (Соединённые Штаты Америки, Дания, Исландия, Швеция, Норвегия и Финляндия) входят в НАТО, когда сохраняющая членство Россия - нет. Тем не менее, российский посол в Оттаве Олег Степанов всё ещё оценивает сотрудничество в Арктическом совете между Россией и Канадой как «худо-бедно дышит», то есть не прекращено.