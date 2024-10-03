Данное решение обсуждалось странами G7.

В 2018 году тогдашний американский президент Дональд Трамп аннулировал «ядерную сделку» с Ираном из-за имеющихся у Вашингтона доказательств нарушения договорённостей, после чего против Тегерана постепенно вводились ещё большие санкции. На текущий момент иранское государство является одной из стран, против которой введено наибольшее количество западных санкций.

На фоне прошедшего массированного обстрела израильских территорий Ираном, в Соединённых Штатах Америки пообещали ввести против страны новые санкции. Уже на следующий день американский президент Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидерами стран «Большой семёрки» (G7), чтобы обсудить «недопустимую атаку Ирана на Израиль», а также скоординировать действия по введению новых санкций. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден подтвердил в разговоре с журналистами, что страны G7 введут новые санкции против Ирана. Помимо этого он выразил солидарность с Израилем, подтвердив готовность Вашингтона и дальше оказывать стране «железную поддержку».

Во время своего выступления на Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) президент Ирана Масуд Пезешкиан называл санкции «разрушительным и бесчеловечным оружием», которое направлено на уничтожение иранской экономики. Он признал, что запрет на импорт некоторых иностранных лекарств стал одним из самых болезненных последствий санкционного режима.