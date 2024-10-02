Израильские территории подверглись массированному обстрелу Ирана.

Ночью Иран провёл массированный обстрел израильских территорий сотнями баллистических ракет, причём, в отличие от апрельского «удара возмездия», данная атака оказалась успешнее. Иранские власти объяснили, что ответили таким образом Тель-Авиву на ликвидацию главы ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аббаса Нилфорушана, фактически курировавшего ливанскую организацию.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинили Иран в эскалации ситуации на Ближнем Востоке и пообещали мощный ответ, который заставит Тегеран пожалеть о произошедшем. Причём, как отмечают израильские издания, ответ Тель-Авива может произойти уже этой ночью. Вполне вероятно, что речь идёт о краткосрочных мерах против «Хезболла» и в дальнейшем уже против Ирана.

В то же время руководитель пресс-службы ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подчеркнул, что Тель-Авив выберет время для ответа, продемонстрировав удивительные наступательные возможности. Иранские власти предупредили Израиль, что любая их атака будет иметь ещё большие последствия. Соединённые Штаты Америки выступили против эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но поддержали право Израиля осуществить ответ.

Как утверждает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в Тегеране совершили большую ошибку, за которую им придётся заплатить. Издание The Wall Street Journal писало, что Тель-Авив предупреждал Иран о готовности ответить на любую атаку нанесением прямых ударов по иранским ядерным и нефтяным объектам.