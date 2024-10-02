Пластиковые крышечки для бронежилетов больше не собирают.

Несмотря на массированные обстрелы украинской военной инфраструктуры со стороны России, в частности специализирующихся на производстве оружия заводов, украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает существовать и, по заявлению украинских властей, даже развиваться. Несомненную роль в этом оказывает финансирование стран Запада.

Владимир Зеленский на втором Международном форуме оборонных индустрий рассказал, как сейчас обстоят дела с производством оружия на украинских территориях. В первую очередь он затронул тему дронов, подтвердив готовность выйти на ежегодное производство до четырёх миллионов беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого страна производит недавно появившиеся ракеты-дроны «Паляница», морские беспилотники и противокорабельные ракеты «Нептун» (модификация Х-35, идёт модернизация для ударов по наземным целям)

Что касается артиллерии, украинские предприятия производят ежемесячно от 15 до 20 самоходных артиллерийских установок «Богдана» (калибр 155-мм) на базе шасси КрАЗ-63221. Зеленский также утверждает, что за первое полугодие 2024 года удалось произвести 25 раз больше артиллерийских и миномётных снарядов, чем за весь 2022 год.

На территории Украины в этом году была создана ремонтная база для западной военной техники (можно предположить, что речь о предприятии немецкого концерна Rheinmetall), которая уже отремонтировала первую боевую машину пехоты Marder. Как отмечает Владимир Зеленский, в идеале Киев хочется добиться, чтобы на украинских территориях можно было полностью обслуживать M2 Bradley. Он пригласил все иностранные оборонные компании, желающие работать на льготных условиях, развивать свой бизнес на территории Украины.