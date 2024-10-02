Вполне вероятно, что предназначены они для Украины.

В 1957 году Армия Соединённых Штатов Америки приняла на вооружение пулемёт M60 (известен как «The pig» или «свинья»), который копировал определённые разработки немецких пулемётов MG-42. Среди американских военных оружие критиковалось из-за ненадёжности, непродуманной конструкции и не самого лучшего внешнего вида. Уже ближе к 1980-х годам военные перешли на более надёжный M240, который впоследствии вытеснил «свиней».

Однако стало известно, что Пентагон заключил контракт с местной оборонной компанией Ordnance на приобретение пулемётов M60E6 и M60E4, выделив на это почти 15 миллионов долларов. Помимо этого, были заказаны запасные части, детали для переоборудования прошлых модификаций пулемёта. Речь может примерно о примерно двух тысячах единицах оружия, но это если не учитывать стоимость запчастей и другого дополнительного оборудования.

Тематический портал The War Zone отмечает, что такая закупка вызывает вопросы по поводу её оперативной необходимости, ведь пулемёт фактически был снят с вооружения и заменён более совершенным оружием. Исходя из этого допускается, что американские пулемёты 1950-х годов разработки могут быть предназначены для поставок Вооружённым силам Украины, которые уже использовали в боях M60E4.