Отмечается, что определённые шаги в этом направлении уже были предприняты.

Прошедшие в 2020 году президентские выборы в Соединённых Штатах Америки, на которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, опередив Дональда Трампа, привели к штурму Капитолия, в частности из-за того, что кандидат от Республиканской партии отказался признавать итоги избирательного процесса. В этом году Байден также не исключил, что мирной передачи власти по итогам выборов 2024 года может не произойти.

Издание Axios, ссылаясь на последние заявления Дональда Трампа и действия Республиканской партии, считает, что американский политик готовит аргументы для признания итогов выборов 2024 года недействительными, если победу одержит демократ Камала Харрис.

Как отмечает издание, за последние время Трамп расширил спектр обвинений в сторону процедуры голосования в Соединённых Штатах Америки. Так, например, он утверждает, что демократы специально используют программу голосования за рубежом для мигрантов с американским гражданством и военнослужащих, поскольку обойти проверку гражданства вполне является возможным.

Более того, он выступает против голосования через Почтовую службу Соединённых Штатов Америки, оценивая орган как некомпетентный и ненадёжный. Примечательно, что Республиканская партия поддерживала голосование через почту.

Axios также вспомнили, что в сентябре Дональд Трамп требовал от Палаты представителей использовать угрозу шатдауна правительства для принятия закона, требующего подтверждения гражданства для участия в выборах. Однако попытка провалилась, а политик получил ещё одну возможность заявить о фальсификации избирательного процесса.

Авторы издания считают, что Трамп в случае проигрыша развернёт более широкие аргументы, пытаясь доказать несправедливость прошедших выборов. Упоминается и недавнее заявление спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона, который пообещал признать выборы 2024 года только если они будут честными, свободными и безопасными. С аналогичным заявлением выступал летом и Дональд Трамп.