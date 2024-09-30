По данным издания, уже в следующие 72 часа может начаться полномасштабное вторжение.

В этом месяце стало понятно, что Израиль, закончивший основную фазу боевых действий в секторе Газа, желает решить вопрос с ливанской шиитской организацией «Хезболла», превосходящей по силе ХАМАС и обстреливающей израильские территории. Единственным условием, при котором Тель-Авив готов перестать обстреливать территории Ливана, является разоружение ливанских шиитов и вывод их за реку Литани, как того требует Резолюция Совета безопасности Организации объединённых наций от 2006 года.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные данные, пишет, что израильские спецподразделения уже пересекли границу с Ливаном, войдя в приграничные районы для сбора разведывательных данных, необходимых в случае полномасштабного вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на лвианские территории.

По данным издания, подготовка к наземную вторжению продолжается, а ввод израильских войск возможен в течение следующих трёх дней. Отмечается также существенное наращивание контингента войск ЦАХАЛ, только в районе Голанских высот находится более сотни танков.

В случае, если Израиль решится на полномасштабное вторжение в южную часть Ливана для демилитаризации сил «Хезболла», ливанские шииты останутся в боях одни. Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани опроверг наличие у Тегерана каких-либо «марионеточных режимов» и подчеркнул, что все движения вроде ХАМАС, «Хезболла» действуют в рамках своих национальных интересов своими силами.