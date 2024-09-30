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Nacvark
The Washington Post: США отговаривают Израиль от проведения наземной операции в Ливане
Американские чиновники предупреждают Тель-Авив, что это усложнит дальнейшие попытки ослабить «Хезболлу» и создаст дополнительные риски.

После того, как Израиль в рамках военной операции «Стрелы севера» начал проводить массированные обстрелы Ливана, подорвал средства связи членов ливанской шиитской группировки «Хезболла», а также ликвидировал её главу - Хасана Насраллу, возникли опасения по поводу подготовки израильской армией сценария с наземным вторжения в южную часть ливанских земель. Издание ABC News, ссылаясь на источники в американском правительстве, уже писало о фиксировании Соединёнными Штатами Америки такой подготовки.

Издание The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, пишет, что в Вашингтоне отговаривают Тель-Авив от проведения ограниченной наземной операции в Ливане. Чиновники пытаются объяснить израильтянам, что это лишь усложнит дальнейшие попытки ослабить «Хезболлу», не говоря о нежелательных рисках.

По словам источники издания, в Белом доме оценивают ситуацию. Более того, американские власти не исключают проведение Ираном ответного удара, чтобы отреагировать на ликвидацию лидера «Хезболлы». В таком случае, целями могут стать как израильские территории, так и американские объекты в регионе. Однако бывшие сотрудники израильской разведки в комментарии The Washington Post объясняют, что Тегеран не решается на массированный удар по израильским территориям, поскольку Израиль не проигнорирует этот факт и возникнет риск серьёзной эскалации.

Примечательно, что в официальных заявлениях Вашингтон высказывался против проведения наземной операции в Ливане, но в то же время американский президент Джо Байден поддержал ликвидацию Хасана Насраллы.

#израиль #хезболла #ливан
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