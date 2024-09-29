По данным издания, операция может стать ограниченной и затронет конкретно южные территории страны, где «Хезболла» имеет власть и наибольшую концентрацию сил.

Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генеральной Ассамблее Организации объединённых наций (ООН), обратился к правительству Ливана, подчеркнув, что Тель-Авив для них не враг, а основной целью израильской армии является ликвидация именно ливанской шиитской группировки «Хезболла», фактически ставшей некой неформальной властью на южной части страны. Час спустя после его выступления израильские военные осуществили обстрел ливанских территорий, ликвидировав главу «Хезболлы» Хасана Насраллу, а также других высокопоставленных функционеров организации.

Издание ABC News, ссылаясь на источник в лице высокопоставленного американского чиновника, сообщило о фиксации Соединёнными Штатами Америки подготовки Тель-Авива к ограниченной наземной операции на южной части территорий Ливана. Официально Вашингтон призывает Израиль воздержаться от такого шага, но, впрочем, израильские власти давно перестали прислушиваться к рекомендациям Запада.

По данным издания, только за последние несколько недель израильским военным удалось ликвидировать около тридцати членов высшего руководства «Хезболлы», а также лишить их средств связи. Как итог, в случае вторжения израильтян, ливанские шииты столкнутся с дискоординацией и слабой организацией сил.

В то же время американский источник издания Axios рассказал, что Вашингтон ставит перед собою цель предотвратить наземную операцию Израиля в Ливане, чтобы окончательно не загубить все дипломатические достижения по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта с возвращением всех пленных.