Конгрессмены получили практически полностью засекреченный документ.

После согласования нового финансирования военных и экономических нужд Киева на 2024 год, которое состоялось весной, Администрация президента Джо Байдена пообещала Конгрессу предоставить в течение следующих 45 дней стратегию по реализации американской военной помощи. В конечном итоге документ был предоставлен с серьёзными опозданиями - спустя два месяца после истечения крайней даты его предоставления.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Белый дом не выполнил свои обещания и не смог предоставить американскому парламенту реальную стратегию, но продолжает прикрываться словами о поддержке Украины.

Как отмечает издание, конгрессмены получили засекреченный вариант документа, где нет описанного плана действий. Парламентарии требуют от правительства полноценную стратегию, которая не прикрыта грифом секретности. Такой шаг позволил бы представить документ общественности, чтобы она могла ознакомиться с ним и оценить его.

The Wall Street Journal объясняют, что в Конгрессе хотят иметь видение о том, как Администрация Джо Байдена хочет использовать выделенные миллиарды долларов, чтобы восстановить наступательный темп и поспособствовать Вооружённым силам Украины в возвращении территорий. В текущих обстоятельствах Белый дом лишь обещает продолжать помощь Киеву «столько, сколько будет необходимо», что не является стратегией.