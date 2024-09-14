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Nacvark
Reuters: Белый дом направил в Конгресс доклад о стратегии по Украине с задержкой в три месяца
Американский парламент должен был получить документ ещё в июне.

В апреле Конгресс Соединённых Штатов Америки смог согласовать законопроект о выделении 95 миллиардов долларов иностранной военной помощи, из которых 60,8 миллиардов долларов предназначались для Украины. Конгрессмены затребовали у американского правительства подробную стратегию по оказанию поддержки Киева, чтобы понимать, какая долгосрочная цель иностранного финансирования. Белый дом должен был предоставить стратегию ещё в июне, но этого не произошло, в связи с чем ряд парламентариев начали выступать за блокировку дальнейшего финансирования.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что с задержкой в три месяца американское правительство всё же предоставило парламенту долгожданную стратегию. Однако пока что у конгрессменов не было времени ознакомиться с ней.

Собеседники издания указывают на общую разочарованность Конгресса действиями Белого дома, который своими промедлениями не выполнил обязательства как перед парламентариями, так и американским народом.

Reuters также вспомнили августовское заявление сенатора-республиканца из комитета по иностранным делам Джима Риша, который выразил мнение, что непредоставление запрашиваемой Конгрессом стратегии говорит либо об отсутствии у Белого дома детального плана, либо нежелании правительства делиться с ним из-за каких-то своих опасений.

#украина #сша
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