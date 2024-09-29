В мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (2019 - 2022), отрывки которых приводит британское издание Daily Mail, рассказывается о том, как глава британского правительства в марте 2021 года планировал проведение специальной операции по захвату склада с вакцинами в Нидерландах.

Тогдашний британский премьер, инициировавший выход его страны из Европейского союза, был обозлён на Брюссель, в частности из-за того, что европейское сообщество удержало на складах в Нидерландах пять миллионов доз вакцин британской фирмы AstraZeneca, не распределив их в пользу Лондона, где на тот момент эпидемия привела к гибели более ста тысяч человек. Примечательно, что провал в борьбе с эпидемией стал одной из ключевых причин отставки Джонсона.

В ответ на действия Европейского союза Борис Джонсон обратился к спецслужбам, чтобы выяснить, возможно ли технически осуществить водный налёт на склад с вакцинами в городе Лейден, незаметно выкрав их. Британский премьер был намерен вернуть то, что законно принадлежит Лондону, чтобы использовать полученные дозы в борьбе с COVID-19.

Как отмечается в мемуарах, заместитель начальника Штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Дуг Чалмерс допустил проведение такой операции с теоретической точки зрения. Для этого необходимо было бы задействовать жёсткие надувные лодки, чтобы пересечь голландские каналы. Однако британский генерал предостерёг Джонсона, что данная авантюра не может остаться незамеченной и Лондону в конечном итоге придётся объяснить, почему Великобритания решила вторгнуться на территорию союзника по НАТО.

После изучения данного вопроса Борис Джонсон согласился с тем, что идея является «сумасшедшей», впоследствии отказавшись от неё. Тем не менее, политик прорабатывал соответствующие планы.