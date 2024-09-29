Украинские власти рассказали о ситуации.





После того, как Владимир Зеленский завершил визит в США, стало понятно, что новых решений по вопросу снятия ограничений с дальнобойности поставляемого Украине оружия не предвидится. Каких-либо официальных комментариев со стороны Запада по предоставленному Зеленским «планом победы» также нет.

Пресс-секретарь Офиса президента Украины Сергей Никифоров рассказал о том, какая сейчас ситуация по данным по вопросам. По его словам, на самом деле Запад проявил заинтересованность к плану Зеленского и его обсудят на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которую посетит 12 октября Джо Байден. До этого иностранные средства массовой информации, в частности The Wall Street Journal, писали о холодном отношении американских и европейских чиновников к предоставленному Киевом документу, который, по их мнению, является очередным набором требований, без конкретного плана действий.

Что касается разрешений на удары вглубь российских территорий, то тут, как утверждает украинский чиновник, обсуждения всё ещё идут и решение стоит ожидать как раз таки в октябре. Он подчеркнул, что официально о предоставлении разрешения объявлено не будет, а первыми, кто об этом узнает, станут россияне. Никифоров выразил надежду, что решение будет положительным, поскольку Украина оказывает огромное давление на партнёров, чтобы они пошли на уступки.