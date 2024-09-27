В документе никакой конкретики, а самый проработанный раздел - запросы украинскими властями нового оружия.

В этом месяце стало известно, что Владимир Зеленский вместе со своей командой работает над «планом победы» Украины, который, по его задумке, должен при помощи союзников завершить российско-украинский конфликт на условиях Киева. Он обещал представить документ трём американским политикам - Джо Байдену, Камале Харрис, а также Дональду Трампу. Некоторые американские чиновники уже ознакомились с представленным планом.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информированных источников, пишет, что в Соединённых Штатах Америки ознакомились с «планом победы» Украины и не были впечатлены. Один из чиновников рассказывает, что положения в документе оказались слишком максималистскими, а его содержание в целом не предлагает чего-то нового. Другой источник объясняет, что документ описывает потребности Украины на поле боя, необходимые политические решения, в том числе внутренние, а также экономические моменты.

По данным издания, в Администрации Джо Байдена, ожидая визита Владимира Зеленского, рассчитывали услышать от него нечто конкретное, что американский президент мог бы реализовать до конца срока своих полномочий, то есть за четыре месяца.

Однако, как уточняет The Wall Street Journal, самым проработанным элементом в плане оказалась первая глава, где описываются все запросы Киева по оружию. Другие ключевые элементы документа не содержат подробностей. Вероятнее всего, план можно охарактеризовать скорее как список того, что необходимо украинским военным для попытки улучшения своего положения на поле боя, без реального пошагового плана действий и ожидаемого объективного результата.

Известно, что Белый дом анонсировал обсуждения плана Зеленского 12 октября в Германии, когда американский президент Джо Байден наведается в немецкую столицу для встречи со своими коллегами - немецким канцлером Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Пока не уточняется, как Байден отреагировал на представленный Киевом план. По всей видимости, окончательное решение будет принято после данной встречи, когда все лидеры ознакомятся с документом.