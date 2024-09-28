В израильских СМИ также пишут о возможной ликвидации главы «Хезболла», но подтверждений тому нет.

Вчера ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках объявленной операции «Стрелы севера» провела один из самых массированных обстрелов территорий Ливана, основной целью которого по-прежнему является военная инфраструктура (пусковые установки, склады с боеприпасами и командные пункты) ливанской шиитской организации «Хезболла».

Одной из целей ЦАХАЛ стал штаб организации в Бейруте. Пока непонятно, какой именно ущерб нанёс данный обстрел, но некоторые израильские и ближневосточные издания пишут о возможной ликвидации главы «Хезболла» Хасана Насраллы. Известно, что в момент удара глава ливанских шиитов находился на совещании штаба. Некоторые издания пишут, что даже несмотря на имеющийся бункер в штабе, у Насраллы не было шансов выжить, другие (например Agence France-Presse со ссылкой источники, приближённые к группировке) - с ним всё в порядке.

Примечательно, что за час до нанесения удара премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал на Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций (ООН), призвав правительство Ливана не дать «Хезболле» втянуть ливанское государство в войну. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ воюет не с ливанским государством, а ливанскими шиитами, захватившими часть страны. После появления информации об ударе по Бейруту израильский премьер досрочно завершил свой визит в Нью-Йорк и отправился в Тель-Авив.

Американский президент Джо Байден утверждает, что не знал об атаке по Бейруту и не принимал в ней участие. При этом некоторые иностранные издания сообщают, что Израиль оповестил Соединённые Штаты Америки о запланированном обстреле.