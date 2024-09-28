Об этом сообщают изданию западные источники.

Соединённые Штаты Америки и некоторые страны Европейского союза обвиняют Китай в оказании военной помощи России, когда в Пекине это опровергают. Несмотря на то, что каких-либо доказательств предоставления китайского оружия россиянам нет, на Западе продолжают обвинять китайских властей, которые не предпринимают действий в отношении своих компаний, поставляющих различных странам, в частности России, товары двойного назначения. В то же время Пекин неоднократно сообщал о нежелании ограничивать торговлю с какими-либо государствами.

Издание The Times, ссылаясь на западные источники, пишет, что одной из стран Запада был получен отчёт разведки, в котором говорится о сотрудничестве китайских компаний с российской армией. Выражается оно поставками беспилотных летательных аппаратов, которые впоследствии применяются в зоне боевых действий.

Причём, как отмечается, в данном случае компания в курсе применения своих беспилотников в военной сфере, ведь таким образом они тестируются в условиях боевых действий. Название компании-партнёра не раскрывается.

The Times также добавили, что в НАТО отреагировали на информацию The Times, выразив «глубокую обеспокоенность» и сообщив о проходящих на эту тему консультациях среди союзников.