Американский политик принял предложение.

Вчера состоялась встреча кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, перед которой они провели короткий брифинг. Изначально было непонятно, воодушевлены ли политики предстоящим разговором, а Трамп озвучил фразу, которую можно было интерпретировать как противоречащую общепринятой риторике Киева.

По итогам встречи Зеленский оценил диалог между ними как содержательный. Более того, он утверждает, что им удалось достичь единого мнения в некоторых вопросах - о необходимости скорого завершения российско-украинского конфликта, в котором победу одержит Украина, а не Россия. Впрочем, тут стоит понимать, что победа для Трампа может выглядеть не так, как её видят в Киеве.

Помимо этого Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину. Тот, в свою очередь, в интервью Fox News, принял предложение и допустил, что произойти это может уже очень скоро.

Примечательно, что перед встречей Трамп подтвердил своё хорошее отношение как к Зеленскому, так и к Путину. Владимир Зеленский, обратившись к республиканцу, выразил надежду, что к нему он всё же относится лучше, чем к российскому президенту.