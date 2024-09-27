С уст американского политика прозвучала одна примечательная фраза, которая является англоязычной идиомой и её смысл отличается от содержания.

Сегодня в небоскрёбе Trump Tower («Башня Трампа»), расположенном в Нью-Йорке, прошла встреча между Владимиром Зеленским и кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Всё это на фоне небольшого ухудшения отношений между украинскими властями и республиканцами, которые обвинили первых в попытке вмешательства в президентские выборы в Соединённых Штатах Америки посредством содействия предвыборной кампании Демократической партии.

Во время встречи состоялся короткий брифинг, в ходе которого американский политик в очередной раз подчеркнул, что завершит российско-украинский конфликт ещё до вступления в президентские полномочия, то есть сразу после оглашения победы. Он отметил, что у него хорошие отношения как с Зеленским, так и Путиным, поэтому они что-то придумают.

Дональд Трамп признал, что «Украина проходит через ад» и похвалил Зеленского за его действия в Конгрессе, когда тот был избран президентом, а в штатах обсуждалась возможность импичмента тогдашнего американского президента. Он напомнил, что новоизбранный украинский президент чётко дал понять о невиновности Трампа, хотя мог поступить неуверенно и заявить о том, что чего-то «не знает» или в чём-то «не уверен», но всё же Владимиром Зеленским была выбрана «стальная позиция».

Впрочем, в прошедшем брифинге прозвучала одна очень примечательная фраза с уст Трампа: «Для танго нужны двое». Очевидно, что изначально создаётся впечатление о желании политика подчеркнуть важность переговоров с участием обеих сторон. Однако тут необходимо отметить, что в английском языке есть одна устойчивая идиома - «It takes two to tango», которая имеет немного другой смысл: «В любой ситуации вовлечены обе стороны и они несут равную ответственность за происходящее», иными словами - в конфликте виноваты и Россия, и Украина.

Когда Дональд Трамп задумчиво озвучил эту фразу, скорее всего, он понимал, о чём идёт речь и хотел как раз таки донести этот смысл общественности.