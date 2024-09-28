Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
NYT: Разведка США опасается, что удары вглубь РФ приведут к диверсиям в странах НАТО
Американские разведслужбы оценили ситуацию, допуская, что в ответ Москва начнёт серию диверсий на военных объект альянса.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американские разведывательные службы оценили ситуацию со снятием ограничений на удары вглубь российских территорий западным оружием. Разведчики сошлись на том, что такое решение станет рискованным для НАТО, ведь Москва может предпринять жёсткие ответные меры.

По их мнению, российские разведывательные службы начнут проводить операции на территориях стран-участников НАТО, организовывая большое количество диверсий, особенно в Европе. Таким образом удастся избежать прямого конфликта между североатлантическим альянсом и Россией, но в то же время будет нанесён серьёзный урон силам стран военного блока.

Помимо этого американские разведчики не считают, что снятие ограничений на дальнобойность поставляемого Вооружённым силам Украины западного оружия кардинально изменит ситуацию на поле боя. Арсенал дальнобойных ракет украинской армии является ограниченным и неясно, смогут ли союзники поставить достаточное количество оружие для ударов вглубь российских территорий. Даже если удастся наладить поставки, Россия, вероятнее всего, сразу после первой волны ударов переместит свои склады боеприпасов, командные пункты, авиацию и другие стратегические важные объекты или технику за пределы досягаемости американских и британских ракет.

На текущий момент в Белом доме выступают против снятия ограничений на дальнобойность украинского оружия, но Вашингтон обсуждает это решение с Киевом, пока безрезультатно для украинской стороны.

#россия #сша #нато
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hyundai и Kia отказываются от Android Auto и будут иметь интегрированную систему с Samsung
+
NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
4
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
5
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
5
Серия Honor Magic 7 дебютирует уже в следующем месяце
+
be quiet! представила панорамные корпуса с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
5
Oppo Find X8 Pro c Dimensity 9400 набрал 2 880 558 баллов в тесте AnTuTu и обогнал лидера на 35%
2
Intel, по её мнению, нашла причину нестабильности процессоров 13-14-го поколений
10
ВКС России использовали модернизированные ФАБ-500 с УМПК для удара по цехам предприятия «Мотор Сич» в Запорожье
2
Asus представила материнские платы следующего поколения Z890 для процессоров Intel Arrow Lake
1
На Кубани планируют использовать цементобетон для увеличения долговечности дорожных покрытий
+
Microsoft выпускает ISO-образы ознакомительной редакции Windows 11 24H2
3
Intel нашла очередную причину нестабильности своих процессоров 13-го и 14-го поколений
+
По данным NICB, воры не хотят угонять электромобили из-за сложности взлома и систем отслеживания
+
Samsung Galaxy S26 получит значительный прирост производительности
1
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
9
Honor анонсирует свой новый телефон с повышенной прочностью — Honor X9c
+
Инсайдер назвал характеристики NVIDIA RTX 5090 и 5080 - флагман получит 32 ГБ GDDR7
18
В России прошли испытания дрона "Гортензия", способного уничтожить Abrams выстрелом из РПГ
1

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
54
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
1
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
4
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
17
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
14
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
40
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
11
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
13
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
6

Сейчас обсуждают

vl
11:18
вредная сама идея выведения моли, которая ест пластмассу, она же может превратиться в стихийное бедствие, слишком много областей применения пластмасс и все они подвергнутся опасности
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
FFFFF
11:09
Опоздал, они уже выкуплены😂
Volkswagen второй раз за три месяца ухудшил годовой прогноз
sgs
11:05
Если честно то визуальной пользы от этих разъемов сзади практически нет. Кабели пусть и не в красивой оплеточке тупа уходят в дыру в стенке. Или может просто корпус надо другой чтобы оценить. Но спаси...
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
Ибрагим Исмаилов
11:00
Не дуршлаги, а сетки. Дуршлаг это наоборот - когда сзади на месте под вентилятор (причём зачастую ещё и 8-сантиметровый) выдолблена пара десятков круглых отверстий диаметром 3-4 миллиметра, чисто на о...
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
FelsheR-Vzvz
10:59
Расскажи владельцам шеститесяток за последние лет 15, как их карт на 5 лет не хватало.
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
DANYNAFIG
10:59
По бритам тоже будет разрешение бить кто желает
МИД Великобритании ожидает решение по снятию ограничений на удары вглубь РФ до начала зимы
Ky2ky
10:59
Автор настолько тупой на сколько это вообще возможно. Снчала какото пиздеж помт залива этого пиздежа бюрдом автора и цветочек всерху для кратоты. И ловить вирусы только по своей дурости, глупости и ид...
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
Ибрагим Исмаилов
10:52
Отпуск не от работы, а от этой "болтовни".
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Ибрагим Исмаилов
10:51
Так FX давно мёртв, производительность десктопного Интела 2011 года аж до весны 2017, при этом без возможности разгона, если иметь в виду 9590. Ну и на один поток производительность значительно меньше...
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
Станислав Богданов
10:48
Если бы да кабы
НАТО разместят штаб Сухопутных сил Северной Европы в городе Миккель, расположенном в 140км от России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем