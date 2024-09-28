Американские разведслужбы оценили ситуацию, допуская, что в ответ Москва начнёт серию диверсий на военных объект альянса.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американские разведывательные службы оценили ситуацию со снятием ограничений на удары вглубь российских территорий западным оружием. Разведчики сошлись на том, что такое решение станет рискованным для НАТО, ведь Москва может предпринять жёсткие ответные меры.

По их мнению, российские разведывательные службы начнут проводить операции на территориях стран-участников НАТО, организовывая большое количество диверсий, особенно в Европе. Таким образом удастся избежать прямого конфликта между североатлантическим альянсом и Россией, но в то же время будет нанесён серьёзный урон силам стран военного блока.

Помимо этого американские разведчики не считают, что снятие ограничений на дальнобойность поставляемого Вооружённым силам Украины западного оружия кардинально изменит ситуацию на поле боя. Арсенал дальнобойных ракет украинской армии является ограниченным и неясно, смогут ли союзники поставить достаточное количество оружие для ударов вглубь российских территорий. Даже если удастся наладить поставки, Россия, вероятнее всего, сразу после первой волны ударов переместит свои склады боеприпасов, командные пункты, авиацию и другие стратегические важные объекты или технику за пределы досягаемости американских и британских ракет.

На текущий момент в Белом доме выступают против снятия ограничений на дальнобойность украинского оружия, но Вашингтон обсуждает это решение с Киевом, пока безрезультатно для украинской стороны.