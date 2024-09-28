Он будет подчиняться объединённому командованию в Норфолке.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен совместно с Командующим Сухопутных войск страны Паси Валимаки, объявили, что финляндское правительство предложило НАТО разместить штаб Сухопутных сил Северной Европы в городе Миккель, расположенном всего в 140 километрах от российско-финляндской границы.

Чиновники отмечают, что в данном городе уже существует штаб финской армии. Теперь там, вероятнее всего, будет также «штаб повышенной готовности», подчиняющийся Объединённому командованию сил НАТО в Норфолке (восточное побережье Великобритании).

Предполагается, что данный штаб будет предназначен преимущественно для планирования учебных миссий НАТО в Скандинавском регионе. Как ранее сообщало финское издание Iltalehti, проходить службу в новом штабе сухопутных сил североатлантического альянса будут 375 офицеров, причём от Финляндии примут участие только 25 военных. В случае, если НАТО окажется в состоянии боевых действий, именно из Миккеля будут координироваться сухопутные силы Северной Европы.

Стоит отметить, что финские власти сами выдвинули инициативу, чтобы новый объект североатлантического альянса был построен именно на их территориях.