На официальном сайте правительства Великобритании объявлено, что новоизбранное британское правительство готово перевыполнить своё обещание по поставке Вооружённым силам Украины 12 единиц самоходных артиллерийских установок AS-90 в течение ста дней с момента избрания.
В заявлении британского правительства указывается о предстоящей поставке 16 единиц самоходных артиллерийских установок, причём десять из них уже были доставлены на украинские территории. Оставшиеся шесть доставят в ближайшие недели. Отмечается, что артиллерия играет важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и поражении ключевых целей.
Помимо этого Лондон объявил о создании нового совместного подразделения Министерства обороны и иностранных дел, которое будет находиться под руководством министров обеих ведомств. Его целью станет выработка общеправительственного подхода по оказанию военной помощи Украине.
Помимо этого Великобритания подтверждает свои обязательства о готовности оказывать военную помощь Украине на сумму три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно до тех пор, пока это необходимо Киеву.