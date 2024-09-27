Британские власти утверждают, что готовы поставить стране сразу 16 установок вместо 12 обещанных, причём большая часть уже доставлена.

На официальном сайте правительства Великобритании объявлено, что новоизбранное британское правительство готово перевыполнить своё обещание по поставке Вооружённым силам Украины 12 единиц самоходных артиллерийских установок AS-90 в течение ста дней с момента избрания.

В заявлении британского правительства указывается о предстоящей поставке 16 единиц самоходных артиллерийских установок, причём десять из них уже были доставлены на украинские территории. Оставшиеся шесть доставят в ближайшие недели. Отмечается, что артиллерия играет важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и поражении ключевых целей.

Помимо этого Лондон объявил о создании нового совместного подразделения Министерства обороны и иностранных дел, которое будет находиться под руководством министров обеих ведомств. Его целью станет выработка общеправительственного подхода по оказанию военной помощи Украине.

Помимо этого Великобритания подтверждает свои обязательства о готовности оказывать военную помощь Украине на сумму три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно до тех пор, пока это необходимо Киеву.