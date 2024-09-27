Однако конечный вклад штатов неизвестен из-за нюанса с антироссийскими санкциями.

Известно, что «Большая семёрка» (G7) согласовала выдачу Украине кредита на 50 миллиардов долларов, благодаря которому появится возможность за счёт замороженных российских активов закупать оружие для украинской армии, а также оказывать другие виды помощи. Предполагалось, что кредит будет выдан под залог российских активов, без увеличения государственного долга Украины, а кредитная нагрузка должна была распределиться следующим образом: 20 миллиардов - Соединённые Штаты Америки, 20 миллиардов - Европейский союз, 10 миллиардов - Великобритания, Япония и Канада.

Однако позже появилась информация, что Вашингтон может отказаться от своего взноса, если в Европейском союзе не продлят санкции против России и не гарантируют безопасность российских активов. Под безопасностью имеется ввиду, что активы не вернутся обратно Москве, а будут заморожены, пока страны не погасят за счёт них кредит для Украины (на это надо 10 - 12 лет).

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки всё же внесут свой вклад в кредит от G7. Однако его сумма будет зависеть от того, усилит ли Европейский союз антироссийские санкции. В случае, если санкции будут усилены, Вашингтон, в соответствии с достигнутой договорённостью, предоставит 20 миллиардов долларов. При других обстоятельствах сумма будет уменьшена.

По данным издания, теперь Брюссель работает над корректированием санкций в отношении замороженных российских активов, чтобы продлевали их каждые 36 месяцев, а не как сейчас - раз в полгода. Однако соответствующие изменения будут внесены только до конца октября.