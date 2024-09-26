Американские власти утверждают, что не имеют отношения к ударам по югу Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проводить военную операцию «Стрелы севера», осуществляя бомбардировки южной части территорий Ливана, где дислоцируются подразделения ливанской шиитской организации «Хезболла», командные пункты и другая военная инфраструктура. Более того, Тель-Авив готовится ко всем исходам операции, включая наземное вторжение.

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх заверила, что Вашингтон не оказывает поддержку Израилю в осуществлении ударов по ливанским территориям. По её словам, американские власти также не представляют разведывательные данные со спутников, благодаря которым можно наносить удары.

Американский чиновник также ответила на вопрос, допускает ли Пентагон проведение израильскими войсками наземной операции в Ливане. Она утверждает, что такое развитие событий не кажется неизбежным, а Вашингтон не желает видеть какие-либо действия, за которыми последует дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке.

Стоит напомнить, что Соединённые Штаты Америки неоднократно прерывали поставки оружия Израилю по ряду причин. Так, например, в один момент Тель-Авив лишился поставок авиационных бомб из-за начавшейся военной операции в Рафахе, против которой выступали американские власти. Вероятнее всего, удары по Ливану наносят из запасов поставленного американцами оружия.