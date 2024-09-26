Однако, по данным издания, Байден отверг такую рекомендацию.

В прошлом году Соединённые Штаты Америки приняли решение о поставках Украине кассетных боеприпасов, пообещав, что впредь производиться они не будут. Американский президент Джо Байден назвал такое решение тяжёлым, но подчеркнул, что другого выхода нет, поскольку Вооружённым силам Украины критически не хватает боеприпасов, а поставок обычных снарядов недостаточно.

Издание NBC News, ссылаясь на информированные источники, пишет, что Пентагон порекомендовал Белому дому одобрить поставки украинской армии снарядов с белым фосфором. Причём отмечается, что, по задумке американского оборонного ведомства, применять их должны во время боевых действий без поражения сил и средств противника. Очевидно, что последнее отслеживать не представляется возможным, а эффективность снарядов, которые применять для нанесения ущерба противнику нельзя, ставится под сомнение.

Белый фосфор воспламеняется под действием кислорода, прилипая к поверхностям, в частности из ткани или кожи, вызывая смертельные ожоги. Не является химическим оружием и не запрещён к применению международными конвенциями. Американские военные используют «фосфорные снаряды» для создания дымовых завес и освещения поля боя.

По данным издания, данную идею отклонили в Белом доме, причём несколько раз. Основная причина в том, что белый фосфор может навредить мирному населению. Однако, как подчёркивает NBC News, в случае одобрения американскими властями данных боеприпасов к поставке, вероятнее всего, произойдёт это без лишнего информационного шума.