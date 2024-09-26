Заместитель министра обороны страны Люк Поллард предлагает западным странам нарастить свои объёмы военного производства.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард, слова которого приводит издание The Times, сообщает, что большинство стран Запада истощили свои запасы оружия, поскольку пожертвовали большую часть имеющихся вооружений Вооружённым силам Украины, в частности речь идёт о Лондоне.

По мнению британского министра, теперь западным странам необходимо позаботиться о том, чтобы нарастить объёмы производства оружия, учитывая напряжённую ситуацию в мире. Он подчеркнул, что это необходимо как для восполнения собственных запасов, так и для обеспечения предоставления Киеву военной помощи путём надёжных поставок оружия.

Можно отметить, что даже у Соединённых Штатов Америки за последнее время возникают проблемы со своевременными поставками оружия Украине. Дело в том, что Пентагон передаёт оружие со своих складов, после производя ему на замену новое, но в текущих обстоятельствах компенсировать передаваемые Киеву вооружения уже не получается так быстро, как объявляются новые пакеты военной помощи.

Впрочем, несмотря даже на то, что об истощении военных складов Запада пишут ещё с 2022 года, страны всё же находят возможность оказывать военную помощь Киеву, пусть даже и в меньших объёмах.