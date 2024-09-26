Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард, слова которого приводит издание The Times, сообщает, что большинство стран Запада истощили свои запасы оружия, поскольку пожертвовали большую часть имеющихся вооружений Вооружённым силам Украины, в частности речь идёт о Лондоне.
По мнению британского министра, теперь западным странам необходимо позаботиться о том, чтобы нарастить объёмы производства оружия, учитывая напряжённую ситуацию в мире. Он подчеркнул, что это необходимо как для восполнения собственных запасов, так и для обеспечения предоставления Киеву военной помощи путём надёжных поставок оружия.
Можно отметить, что даже у Соединённых Штатов Америки за последнее время возникают проблемы со своевременными поставками оружия Украине. Дело в том, что Пентагон передаёт оружие со своих складов, после производя ему на замену новое, но в текущих обстоятельствах компенсировать передаваемые Киеву вооружения уже не получается так быстро, как объявляются новые пакеты военной помощи.
Впрочем, несмотря даже на то, что об истощении военных складов Запада пишут ещё с 2022 года, страны всё же находят возможность оказывать военную помощь Киеву, пусть даже и в меньших объёмах.