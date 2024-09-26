Он не уточнил, в чём будет выражаться вмешательство Запада.

Недавно Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности Организации объединённых наций (ООН) заявил, что Россия планирует атаковать атомные электростанции Украины, тем самым отрезав основную часть энергогенерирующих объектов страны от энергетической системы. Примечательно, что он указал на использование китайских спутниковых снимков, по которым Москва якобы может спланировать атаки.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал высказывания украинского политика, сообщив, что на Западе должны учитывать риски возможного нападения России на украинские атомные электростанции. Он считает, что если Москва атакует Ровненскую или Хмельницкую АЭС, то западные страны обязаны немедленно вмешаться. Тем не менее, польский президент не уточнил, в чём будет выражаться «вмешательство» Запада.

Дуда также упомянул, что после 24 февраля 2022 года Россия имела военное присутствие на Чернобыльской и Запорожской АЭС, но к ядерной катастрофе это не привело.