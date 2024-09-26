Это позволит отслеживать работу дрона-камикадзе и корректировать его задачи на расстоянии до 2 тысяч км.

Известно, что в отдельных случаях российские военные используют ввезённые благодаря параллельному импорту станции Starlink американской компании SpaceX. При этом официально, российские власти не закупают данное оборудование, поскольку в России оно не сертифицировано, а все поставки финансируются за счёт сборов и других способов привлечения негосударственного финансирования.

Украинский портал Defense Express сообщает, что недавно Вооружённые силы Украины отразили российскую атаку беспилотными летательными аппаратами типа «Герань», обнаружив новую модификацию ударных дронов.

По данным издания, дроны-камикадзе оснащаются спутниковой связью Starlink, благодаря чему появляется возможность увеличить дальность связи беспилотника, превратив его в разведывательное средство с возможность передавать данные на большом расстоянии.

Эксперты утверждают, что таким образом российские военные имеют техническую возможность поддерживать связь с дроном-камикадзе на расстояние до 2 тысяч километров, тем самым корректируя его задачи и изменяя траекторию полёта. Примечательным является то, что дрон фактически получает разведывательные функции, имея возможность собирать данные о позициях украинских систем противовоздушной обороны.

Стоит понимать, что американская компания SpaceX ведёт борьбу с несанкционированным использованием Starlink, блокируя терминалы на территории России при появлении такой возможности. Однако до того момента, пока терминал не заблокирован, его можно успешно использовать в тех или иных целях.