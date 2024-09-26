Республиканцы были проинформированы американскими разведслужбами о готовящихся Тегераном покушениях на политика.

В этом году на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено как минимум две попытки покушения. Ещё в июле издание CNN, ссылаясь на источники в американской разведывательной службе, писало, что в Иране разрабатывали план по ликвидации американского политика, который за свой президентский срок серьёзно навредил американо-иранским отношения. Отмечалось, что в организованном 20-летним Томасом Мэтью Крукссом покушении «иранский след не был обнаружен».

Однако директор по коммуникациям предвыборной кампании Республиканской партии Стивен Чунг подтвердил, что американская разведка предупредила их о конкретных угрозах, поступающих от Ирана в отношении Дональда Трампа. По его словам, Тегеран якобы может предпринять конкретные действия, направленные на ликвидацию политика для дестабилизации ситуации в Соединённых Штатах Америки.

Чунг подчеркнул, что в последние месяцы поступающие от Ирана угрозы в отношении Трампа стали более скоординированными. Он добавил, что американские правоохранительные органы работают над тем, чтобы обеспечить безопасность республиканца и не дать Тегерану повлиять на ход президентских выборов, запланированных на ноябрь.

Сам Дональд Трамп также дал комментарий по ситуации в своей социальной сети Truth Social, подтвердив, что иранские спецслужбы пытаются предпринять попытки ликвидировать его. Он акцентирует внимание на том, что предыдущие хоть и были неудачными, планируются уже новые. Политик предупредил, что в последнее время его начали охранять хорошо вооружённые люди, поблагодарив за это Конгресс, а Армия Соединённых Штатов Америки ждёт следующего шага со стороны Тегерана.

Никаких конкретных доказательств наличия «иранского следа» в угрозе жизни политика не было предоставлено. Уже произошедшие попытки покушения на Дональда Трампа напрямую связывать с Ираном не стали, хотя намёк определённый был дан.