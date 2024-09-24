Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин считает это нереалистичным в текущих условиях в сфере безопасности.

В начале сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что мир нуждается в заключении новых соглашений, направленных на разоружение в области ядерного оружия, в том числе с привлечением к этому процессу Китая, особенно наращивающего свой ядерный арсенал.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, выступая на Саммите будущего Организации объединённых наций в Нью-Йорке, заявил, что Москва выступает против форсирования процесса ядерного разоружения. Он подчеркнул, что в текущих условиях в сфере безопасности идея разоружения кажется далёкой от реальности.

Более того, российский чиновник считает, что данную инициативу можно отнести к разряду деструктивных, поскольку игнорируется принцип равной и неделимой безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва не планирует возобновлять испытания ядерного оружия, если к этому не прибегнут Соединённые Штаты Америки. В то же время он подтвердил приведение в боевую готовность инфраструктуры полигона на Новой Земле, объяснив это реакцией на действия Вашингтона на аналогичном полигоне для испытания ядерного оружия.