Очевидно, что связано это с массированными обстрелами объектов «Хезболлы» в Ливане.

Известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию под кодовым названием «Стрелы севера», целью которой является ликвидация военной инфраструктуры ливанской шиитской группировки «Хезболла», наращивающей свои силы последние 20 лет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже успел обратиться к гражданам Ливана, призвав их покинуть «опасные зоны», то есть места, которые могут стать целью израильской авиации из-за их использования для ударов по израильским территориям.

На фоне этого пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер объявил о переброске дополнительного американского контингента войск на Ближний Восток, связав это с ростом напряжённость в регионе. Очевидно, что происходит это из-за массированных обстрелов ливанских территорий ЦАХАЛ и риска дальнейшей эскалации.

Американский чиновник не уточнил, какое именно количество военнослужащих будет переброшено на Ближний Восток, объяснив это соображениями оперативной безопасности.

Примечательно, что также есть информация от ряда иностранных изданий о переброске Ираном тысяч военных на границу с Сирией из-за эскалации ливано-израильского конфликта.