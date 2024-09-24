Речь идёт о местах, расположенных недалеко от военных объектов «Хезболлы».

С недавних пор Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально проводит военную операцию «Стрелы севера», направленную на уничтожение всей военной инфраструктуры ливанской шиитской организации «Хезболла», расположенной преимущественно на южных территориях Ливана. По данным израильского командования, уже были уничтожены сотни пусковых установок, направленные на израильские территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на английском языке обратился к гражданам Ливана с призывом покинуть «опасные зоны» на юге страны. Речь идёт о местах, расположенных недалеко от военных объектов «Хезболлы». По его словам, ливанские шииты слишком долгое время использовали мирных ливанцев, как «живой щит», размещая пусковые установки в их квартирах, гаражах и недалеко от гражданских объектов.

Глава израильского правительства подчеркнул, что ЦАХАЛ ведут военную операцию не против ливанского народа, а для того, чтобы нейтрализовать оружие «Хезболлы» и обезопасить израильские города от военной угрозы.

На фоне заявлений Биньямина Нетаньяху на дорогах южной части Ливана фиксируются массовые пробки. Ливанские граждане массово покидают южные территории, стремясь в сторону севера страны, где присутствие «Хезболлы» минимизировано.