В конкретных случаях, когда лицо подозревается в совершении преступления и нарушает политику мессенджера, его IP адрес и номер телефона могут передать правоохранительным органам.

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном ранее говорил, что отказывался передавать данные о пользователях по запросу властей, если в этом прослеживалось нарушение свободы слова и вмешательство в частную жизнь. Помимо этого он воздерживался от посещения крупных стран, но в конце концов всё же был арестован во Франции и пошёл на сотрудничество с правоохранительными органами.

В этот раз Дуров официально подтвердил, что команда Telegram будет раскрывать данные пользователей (IP-адрес и номер телефона), которые нарушили правила мессенджера. Всё это будет делаться по соответствующему запросу. Он подчеркнул, что такая мера должна отпугнуть преступников от использования Telegram, ведь мессенджер был изначально предназначен для общения, получений новостей и поиска друзей, а не продвижения незаконных товаров.

Павел Дуров признал, что преступники «злоупотребляли» поиском Telegram, чтобы продавать нелегальные товары. По его словам, за последние недели специальная команда модераторов, задействовав искусственный интеллект, смогла сделать поиск в мессенджера намного безопаснее, выявив «проблемный» контент и заблокировав его.

Ранее французское издание Le Figaro уже писало, что команда Telegram начала отвечать на запросы не только правоохранительных органов Франции, но и других стран, предоставляя данные для раскрытия преступлений.