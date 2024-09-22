Был защищённый месенджер и весь вышел.

После того, как основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован во Франции, стало известно, что его команда начала сотрудничать с французскими властями. Следственные органы решили воспользоваться данным случаем, начав возобновлять старые дела, связанные с мессенджером, чтобы раскрыть их, пока это представляется возможным.

Издание Le Figaro, ссылаясь на информированные источники, пишет, что руководство Telegram, сотрудничающее со следственными органами Франции, пошло дальше и начало отвечать на запросы других стран Европейского союза, чтобы способствовать раскрытию преступлений. Речь идёт о передаче следствию какой-либо информации, способствующей идентификации преступника или подозреваемого.

По данным издания, одна из европейских стран отправила запрос в Telegram и получила информацию о канале, который связан с заказными убийствами. Канал стал площадкой для оформления заказа на более чем сотню убийств.

Le Figaro отмечают, что аналогичная политика сотрудничества прослеживается не только со странами Европейского союза, но и другими государствами, например Южной Кореей, запрос которой находится в процессе регистрации во французской системе правосудия.